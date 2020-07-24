Закон "О медиа" должен сохранить свободу слова в Украине - Разумков

КИЕВ. 24 июля. УНН. Законопроект "О медиа" должен сохранить, в первую очередь, свободу слова в Украине. Об этом заявил глава Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков в эфире одного из украинских телеканалов, передает УНН.

"Закон о медиа должен сохранить, в первую очередь то, что является самым большим достижением Украины, а это - свобода слова. Это было, это есть, и я уверен, это так должно быть и дальше", - сказал Разумков.

Он отметил, что у него, как и у многих других нардепов, остались вопросы к этому законопроекту.

"Там есть конкретные и правильные вещи, но также есть вопросы, несмотря на то, что он доработан, возможно нужно корректировать", - отметил председатель ВР.

Напомним, Разумков сообщил, когда ожидается рассмотрение законопроекта "О медиа".



Как сообщал УНН, Профильный комитет рекомендовал Раде принять за основу законопроект "О медиа".

Напомним, как сообщил глава Минкульта Александр Ткаченко, законопроект о медиа нужно принять, но его надо сделать более либеральным и с определением понятия "язык вражды".