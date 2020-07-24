На выборах мэра Киева букмекеры дают Смешко и Верещук одинаковые шансы на победу

КИЕВ. 24 июля. УНН. По оценкам букмекеров, лидерами на выборах городского головы Киева сегодня являются Виталий Кличко, Андрей Пальчевский, Игорь Смешко и Ирина Верещук. Причем, шансы Игоря Смешко и Ирины Верещук одинаковые – коэффициент ставок по каждому из этих кандидатов составляет 8. В то же время самые высокие шансы на попадание в Киевсовет у партий Слуга народа, Европейская солидарность, Батькивщина, ОПЗЖ, Победа Пальчевского, УДАР и Сила и Честь.

Таковы данные по результатам ставок в букмекерской конторе Фаворит спорт, передает УНН.

На выборах мэра столицы букмекерская контора лучшие коэффициенты ставок дает Виталию Кличко (1.10), Андрею Пальчевскому (4), Игорю Смешко (8) и Ирине Верещук (8). Остальные кандидаты существенно отстают от лидеров ставок.

Неожиданностью стал весомый результат Игоря Смешко, который сравнялся в шансах с Ириной Верещук, за спиной которой стоит мощная парламентская партия.

В ставках на результат выборов в Киевсовет игроки выбирают семь партий, имеющих высокую вероятность попасть в городской совет. В частности, коэффициент партии Слуга народа набрать более 19,5% составляет 1.87, коэффициент УДАРа по набору более 11,5% составляет 1.70, коэффициент Оппозиционной платформы - За жизнь на получение более 9,5% и коэффициент Батькивщины на получение более 6,5% составляет 1.75 соответственно, коэффициент Победы Пальчевского набрать более 6,5% составляет 1.87, коэффициент Силы и Чести получить более 5,5% составляет 2.

Напомним, что коэффициент ставок - это число, на которое умножается поставленная сумма, если игрок угадывает исход события. Чем ниже котировки на определенный результат, тем выше его вероятность.