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Оператор ГТС о работе за полгода: рекордные закачки в газохранилища и уменьшение добычи

Оператор ГТС о работе за полгода: рекордные закачки в газохранилища и уменьшение добычи

КИЕВ. 24 июля. УНН. Поступление природного газа в ГТС Украины от газодобывающих предприятий страны на 7% меньше аналогичного периода предыдущего года. Об этом сообщает пресс-служба ООО "Оператор ГТС Украины", передает УНН.

"Поступление природного газа в ГТС от газодобывающих предприятий Украины составило 9,8 млрд куб. м, что на 7% меньше аналогичного периода прошлого года", - сообщили в пресс-службе.

В то же время отмечается, что в ПХГ за полугодие было закачано рекордные объемы газа.

"За январь-июнь 2020 года были направлены 6,0 млрд куб. м газа Оператору ПХГ для закачки в подземные газохранилища, что на 22% больше, чем в прошлом году, и является абсолютным рекордным значением для этого периода", - говорится в сообщении.

Как сообщалось в УНН, Украина в этом году транспортировала на 45% меньше газа, чем в 2019 году в связи со строительством "Турецкого потока".

Источник: УНН
Теги: газ, ГТС, ПХГ
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