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У Денисовой отреагировали на требование оккупационных властей снести храм ПЦУ в Евпатории

У Денисовой отреагировали на требование оккупационных властей снести храм ПЦУ в Евпатории

КИЕВ. 24 июля. УНН. Архиепископ Симферопольский и Крымский ПЦУ Климент получил постановление от так называемой "службы судебных приставов Крыма" о сносе храма ПЦУ в Евпатории. Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека осуждает такие циничные действия оккупационных властей, информирует Офис омбудсмена Украины в Telegram-канале, передает УНН.

"Сегодня стало известно, что архиепископ Симферопольский и Крымский ПЦУ Климент получил постановление от так называемой" службы судебных приставов Крыма "о сносе храма ПЦУ в Евпатории. Снос культового здания требуется в пятидневный срок. В случае невыполнения поставленных требований, относительно архиепископа Климента может быть открыто уголовное производство по статье 315 Уголовного кодекса РФ (неисполнение приговора суда, решения суда или иного судебного акта)", - сообщили в Офисе.

Отмечается, что решение о сносе культового сооружения было принято "крымским судом" за якобы отсутствие у ответчика доказательств, подтверждающих законность использования земельного участка и здания религиозной общиной ПЦУ в Евпатории.

"Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека осуждает такие циничные действия оккупационных властей, которые имеют целью запугивание прихожан Православной церкви Украины в аннексированном Крыму. Еще раз подчеркиваем что территория Крымского полуострова - это территория Украины, где действует украинское законодательство", - подчеркнули в омбудсмена.

Как отметили в офисе, приговор так называемых "судов" в оккупированном Крыму и преследование по религиозным убеждениям представителей Православной церкви Украины является нарушением статьи 9 Европейской Конвенции по правам человека, которая гарантирует каждому право на свободу мысли, совести и религии.

"Россия не имеет права применять свое законодательство в отношении граждан Украины и их имущества в Крыму. Женевской конвенцией запрещено применение законов страны-оккупанта на оккупированной территории. Преследование членов религиозных организаций в Крыму является грубым нарушением международного законодательства Российской Федерацией", - говорится в сообщении.

Как сообщалось в УНН, в ноябре прошлого года подконтрольный России "Евпаторийский городской суд" обязал Православную церковь Украины снести храм в Евпатории.

Источник: УНН
Теги: Крым, оккупация, церковь, аннексия Крыма, ПЦУ

В тексте упоминаются

Денисова Людмила
Денисова Людмила
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