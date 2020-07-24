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Рябошапка уничтожил систему единого прокурорского надзора - Матиос

Рябошапка уничтожил систему единого прокурорского надзора - Матиос

Анатолий Матиос

КИЕВ. 24 июля. УНН. Бывший генпрокурор Украины Руслан Рябошапка доразрушил то, что помогало полиции работать и уничтожил систему единого прокурорского надзора. Об этом в эфире телеканала Zik сказал бывший Главный военный прокурор, юрист Анатолий Матиос, передает УНН.

"Я любитель бывшего генпрокурора шестимесячного господина Рябошапки, который доразрушил то, что помогало полиции делать свою работу. Разрушил систему единого прокурорского надзора за правильностью и законностью процессуального расследования уголовных производств. Наделал такого, что непонятно, что сейчас делать. Такого разрушения и диверсии по нивелированию госвласти, что сделал господин Рябошапка, который сейчас отсиживается в Брюсселе ... это просто нонсенс", - сказал Матиос.

Напомним, Специализированная антикоррупционная прокуратура открыла уголовное производство в отношении бывшего генерального прокурора Руслана Рябошапки.

Источник: УНН
Теги: Офис Генпрокурора, Украина, Матиос
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