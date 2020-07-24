Матиос критически высказался относительно Супрун, работы ВР и законопроекта об игорном бизнесе

КИЕВ. 24 июля. УНН. Бывший Главный военный прокурор, юрист Анатолий Матиос раскритиковал ВР за того, что нардепы приняли законопроект об игорном бизнесе и ушли на каникулы в канун экономического кризиса. Об этом он заявил в эфире телеканала Zik, передает УНН.

"Вместо каникул, а это страшная угроза для государства в канун выборов, в канун, фактически, экономического кризиса, при неизвестных ситуациях, которые еще ждут мир, экономических дисбалансах, мы идем в отпуск. Мы внеочередное заседание делаем для закона об игорном бизнесе, для того, чтобы весь украинский народ в лудоманию загнать. А перед этим госпожа Супрун, как министр здравоохранения, ликвидирует 352 больницы, среди которых 18 специализированных психиатрических", - высказался Матиос.

Напомним, как сообщил председатель ВР Дмитрий Разумков, в июле и августе могут состояться еще несколько внеочередных сессий Верховной Рады.