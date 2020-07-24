Зеленский поговорил с президентом Египта о коронавирусе, туризме и космосе

КИЕВ. 24 июля. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с Президентом Арабской Республики Египет Абделем Фаттаха Ас-Сиси. Как сообщили в Офисе Президента, речь шла о пандемии COVID-19, туризме и усилении сотрудничества в космической отрасли, передает УНН.

Как сообщили в Офисе, стороны обменялись мнениями относительно эпидемиологической ситуации в Украине и Египте, а также обсудили меры по минимизации последствий пандемии COVID-19 для экономик обеих стран.

В контексте вопроса обновления Египтом туристической деятельности Владимир Зеленский отметил необходимость неукоснительного соблюдения высоких санитарных требований в местах отдыха украинских туристов и всесторонней защиты их прав, включая бесплатное предоставление высококвалифицированной медицинской помощи в случае такой необходимости, говорится в сообщении.

"Знаю, что некоторые украинские авиакомпании с 1 июля возобновили чартерные рейсы в международных аэропортов Шарм-эль-Шейха и Хургады и наши туристы стали первыми иностранными гостями после ослабления карантина. Египет - это замечательная, очень гостеприимная страна. Для меня крайне важным является обеспечение безопасности и здоровья украинцев за рубежом. Особенно ценю решение усилить эпидконтроль на курортах и покрывать расходы на лечение наших туристов", - отметил Зеленский.

Лидеры государств высоко оценили состояние и перспективы торгово-экономического сотрудничества между Украиной и Египтом, а также обсудили дальнейшие шаги по развитию взаимовыгодного сотрудничества на ключевых направлениях. Президент Украины выразил заинтересованность в дальнейшем усилении торгово-экономического сотрудничества с Египтом - крупнейшим торговым партнером нашей страны на Африканском континенте и Ближнем Востоке. Владимир Зеленский отметил вклад украинских компаний в обеспечение продовольственной безопасности Египта, а также отметил важность успешной реализации проектов украинских предприятий в этой стране, отметили в Офисе.

Отдельно обсуждалась тематика усиления сотрудничества в космической отрасли, добавили в Офисе.

"Учитывая значительный опыт и имеющуюся промышленную и инженерную базу, Украина заинтересована в возобновлении взаимовыгодного сотрудничества с Египтом по таким направлениям, как производство и управление спутниками, модернизация наземной базы управление полетами и оборудование для испытания космических аппаратов, подготовка и обучение египетских специалистов. Убежден, наши государства имеют значительный потенциал для сотрудничества в сфере использования космического пространства в мирных целях", - сказал Президент Украины.

Глава Украинского государства возобновил приглашение Абделю Фаттаха Ас-Сиси посетить с визитом Украину после стабилизации ситуации с коронавируса.

Ас-Сиси отметил, что с удовольствием посетит Украину, и пригласил Владимира Зеленского посетить Египет после нормализации эпидемиологической ситуации, отмечается в сообщении.

Напомним, Зеленский с президентом Швейцарии совершил рабочую поездку на Донбасс.