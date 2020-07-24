Зеленского пригласили посетить Египет

КИЕВ. 24 июля. УНН. Президент Арабской Республики Египет Абдел Ас-Сиси во время телефонного разговора пригласил Президента Владимира Зеленского посетить Египет. Стороны также обсудили торгово-экономические отношения между странами. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента.

“Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с Президентом Арабской Республики Египет Абделем Фаттаха Ас-Сиси. Глава Украинского государства поздравил Абделя Фаттаха Ас-Сиси по случаю национального праздника Египта — Дня Революции. Стороны обменялись мнениями относительно эпидемиологической ситуации в Украине и Египте, а также обсудили меры по минимизации последствий пандемии COVID-19 для экономик обеих стран”, — говорится в сообщении.

Зеленский отметил соблюдения безопасности граждан Украины во время путешествий в Египет, ведь туда возобновили работу чартерные рейсы с 1 июля. Также лидеры государств высоко оценили состояние и перспективы торгово-экономического сотрудничества и обсудили дальнейшие шаги по развитию взаимовыгодного сотрудничества на ключевых направлениях.

“Учитывая значительный опыт и имеющуюся промышленную и инженерную базу, Украина заинтересована в возобновлении взаимовыгодного сотрудничества с Египтом по таким направлениям, как производство и управление спутниками, модернизация наземной базы управления полетами и оборудование для испытания космических аппаратов, подготовка и обучение египетских специалистов”, — добавил Зеленский.

Кроме того, он подчеркнул на сотрудничестве в сфере использования космического пространства в мирных целях.

“Ас-Сиси отметил, что с удовольствием посетит Украину, и пригласил Владимира Зеленского посетить Египет после нормализации эпидемиологической ситуации”, — говорится в сообщении.

Напомним, заместитель министра иностранных дел Украины Василий Боднар провел в Киеве встречу с египетской делегацией во главе с министром туризма и древностей Арабской Республики Египет Халедом аль-Анани. Стороны обсудили сотрудничество в сферах туризма, культуры и инвестиций.