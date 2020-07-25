Президент Швейцарии приветствовала договоренности ТКГ по усилению режима тишины на Донбассе

КИЕВ. 25 июля. УНН. Президент Швейцарской Конфедерации Симонетта Соммаруга поздравила факт достижения договоренности Трехсторонней контактной группы (Украина, Россия, ОБСЕ) в вопросе дополнительных мер усиления режима тишины на Донбассе. Об этом Соммаруга написала в своем аккаунте в Twitter, передает УНН.

“Швейцария приветствует дополнительные меры по укреплению режима прекращения огня на востоке Украины. Мы надеемся, что они будут осуществляться эффективно и способствовать устойчивому улучшению положения гражданского населения, затронутого конфликтом”, — написала Президент Швейцарии.

Напомним, накануне в Офисе Президента Украины заявили о прорыве в Минском процессе. Ожидается, что с 27 июля на Донбассе вводится полное прекращение огня.

Позже на новые договоренности ТКГ отреагировал Генсек ООН и поздравили в ЕС.