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Президент Швейцарии приветствовала договоренности ТКГ по усилению режима тишины на Донбассе

Президент Швейцарии приветствовала договоренности ТКГ по усилению режима тишины на Донбассе

Президент Швейцарской Конфедерации Симонетта Соммаруга

КИЕВ. 25 июля. УНН. Президент Швейцарской Конфедерации Симонетта Соммаруга поздравила факт достижения договоренности Трехсторонней контактной группы (Украина, Россия, ОБСЕ) в вопросе дополнительных мер усиления режима тишины на Донбассе. Об этом Соммаруга написала в своем аккаунте в Twitter, передает УНН.

“Швейцария приветствует дополнительные меры по укреплению режима прекращения огня на востоке Украины. Мы надеемся, что они будут осуществляться эффективно и способствовать устойчивому улучшению положения гражданского населения, затронутого конфликтом”, — написала Президент Швейцарии.

Напомним, накануне в Офисе Президента Украины заявили о прорыве в Минском процессе. Ожидается, что с 27 июля на Донбассе вводится полное прекращение огня.

Позже на новые договоренности ТКГ отреагировал Генсек ООН и поздравили в ЕС.

Источник: УНН
Теги: Донбасс, Украина, контактная группа, Швейцария
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