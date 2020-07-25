В контрразведке США заявили об угрозе американским выборам со стороны России, КНР и Ирана

КИЕВ. 25 июля. УНН. В пятницу 24 июля, за 100 дней до американских выборов президента, директор Национального центра контрразведки и безопасности США Уильям Еванина выступил с заявлением об угрозе иностранного вмешательства в выборы. Об этом пишет “Голос Америки”, передает УНН.

В заявлении отмечается, что безопасность выборов остается главным приоритетом для национальной контрразведки, которая полна решимости оказывать поддержку Министерству внутренней безопасности США и ФБР с учетом “их руководящей роли в этой области”, а также информировать американское общество о растущих иностранных угрозах.

“Сегодня мы видим, как наши противники стремятся скомпрометировать частные коммуникации политических кампаний в США, кандидатов и другие политические цели, — указывает Уильям Еванина. — Наши противники также стремятся поставить под угрозу нашу избирательную инфраструктуру, и мы продолжаем отслеживать вредоносные киберсубъекты, которые пытаются получить доступ к сетям штатов и к федеральным сетям, включая те, что отвечают за управление выборами”.

Иностранные государства, отмечается в заявлении, продолжают осуществлять меры воздействия в социальных и традиционных медиа, стремясь повлиять на мнение избирателей США, изменить политику США, усилить раздор и подорвать доверие к американскому демократическому процессу. Среди этих стран, говорится в документе, следут особо выделить Китай, Россию и Иран.

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Так, Китай усиливает свои попытки повлиять на политическую обстановку в Соединенных Штатах, оказывать давление на политических деятелей, которые, по его мнению, противодействуют интересам Китая. Пекин признает, что его усилия могут повлиять на президентскую гонку.

Постоянная цель России — ослабить Соединенные Штаты и уменьшить их глобальную роль. Используя ряд средств, включая интернет-троллей, Москва продолжает распространять дезинформацию в Соединенных Штатах с целью подрыва доверия к демократическому процессу и очернить тех, кого она считает антироссийским “истеблишментом” в Америке.

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Иран стремится подорвать демократические институты в США и расколоть страну накануне выборов. Усилия Ирана сосредоточены вокруг влияния в Интернете, такого как распространение дезинформации в соцсетях и в целом — антиамериканского контента.

“Американское общество должно сыграть свою роль в обеспечении выборов, особенно в поддержке бдительности против иностранного влияния, — заявляет глава Национальной контрразведки. — На самом фундаментальном уровне мы призываем американцев критически относиться к потреблению информации, проверять источники, прежде чем делать репосты или распространять сообщения, соблюдать правила кибергигиены и медиаграмотности, а также сообщать властям о подозрительной деятельности, связанной с выборами”.

Уильям Еванина призвал к “общегосударственному подходу” в защите американской системы выборов и заверил своих соотечественников, что национальная контрразведка и дальше будет делать все необходимое для нейтрализации иностранных угроз.

Напомним, ранее главы МИД Великобритании и Германии обсудили привлечение РФ к ответственности за кибератаки.