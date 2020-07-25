Совет ЕС утвердил новые правила для трансграничных путешествий
КИЕВ. 25 июля. УНН. Совет Европейского Союза утвердил ряд правил для минимизации риска заражения в трансграничных путешествиях. Совет ЕС предлагает Еврокомиссии и государствам-членам Евросоюза и в дальнейшем совместно координировать действия по принципам транспортных перевозок. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр Совета ЕС.
“В своих выводах Совет ЕС продвигает ряд основных мероприятий гигиены и инфекционного контроля, которые должны быть применены ко всем трансграничным службам коллективного пассажирского транспорта”, — говорится в сообщении.
Так, Совет рекомендует государствам-членам ЕС:
— соблюдать физическое дистанцирование или, где это невозможно, использовать маски;
— расширить использование цифровых билетов и проверок билетов цифровыми методами;
— придерживаться повышенных стандартов циркуляции свежего воздуха и чистоты транспортных средств.
Напомним, накануне Европарламент отверг компромиссный проект бюджета ЕС.
Как сообщал УНН, в ЕС рекомендовали с 1 июля открыть внешние границы Евросоюза для 14 стран.