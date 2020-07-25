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Совет ЕС утвердил новые правила для трансграничных путешествий

Совет ЕС утвердил новые правила для трансграничных путешествий

КИЕВ. 25 июля. УНН. Совет Европейского Союза утвердил ряд правил для минимизации риска заражения в трансграничных путешествиях. Совет ЕС предлагает Еврокомиссии и государствам-членам Евросоюза и в дальнейшем совместно координировать действия по принципам транспортных перевозок. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр Совета ЕС.

“В своих выводах Совет ЕС продвигает ряд основных мероприятий гигиены и инфекционного контроля, которые должны быть применены ко всем трансграничным службам коллективного пассажирского транспорта”, — говорится в сообщении.

Так, Совет рекомендует государствам-членам ЕС:

— соблюдать физическое дистанцирование или, где это невозможно, использовать маски;
— расширить использование цифровых билетов и проверок билетов цифровыми методами;
— придерживаться повышенных стандартов циркуляции свежего воздуха и чистоты транспортных средств.

Напомним, накануне Европарламент отверг компромиссный проект бюджета ЕС.

Как сообщал УНН, в ЕС рекомендовали с 1 июля открыть внешние границы Евросоюза для 14 стран.

Источник: УНН
Теги: транспорт, Евросоюз, Коронавирус, карантин
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