В оккупированном Крыму пропал сын политзаключенного

КИЕВ. 25 июля. УНН. В пятницу, 24 июля, в поселке Строгановка Симферопольского района в Крыму пропал сын политзаключенного Руслана Сулейманова — 3-летний Муса Сулейманов. Об этом сообщает правозащитная организация “Крымская солидарность”, передает УНН.

Отмечается, что последний раз ребенка видели, когда он играл в песочнице возле дома — 24 июля, около 18 часов.

На место прибыли оккупационная полиция, кинологи, министерство чрезвычайных ситуаций РФ.

Мальчик одет в серую трикотажную футболку, синие шорты и белые тапочки.

Активисты и правозащитники просят крымчан помочь в поиске ребенка.

По состоянию на 00:10 25 июля сообщается, что с момента исчезновения ребенка на месте поисков Мусы собралось около 700 человек. Люди разошлись в радиусе 5 км от поселка, однако никаких результатов, к сожалению, нет.

Напомним, Руслан Сулейманов является фигурантом “дела Хизб ут-Тахрир”. Его и еще четырех украинских политзаключенных незаконно удерживают в оккупационных учреждениях Федеральной службы исполнения наказаний России.