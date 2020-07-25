Регистрация | Вход
Получить тестовый доступ
USD: 27,66 0,0636  EUR: 31,67 0,0811 
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Спасибо врачам, спасающим страну!
Эксклюзивные новости УНН
О Броварах, нетрезвых водителях и низкой зарплате: интервью Антона Геращенко
О Броварах, нетрезвых водителях и низкой зарплате: интервью Антона Геращенко
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Вернуться к списку Архив
4635

В оккупированном Крыму пропал сын политзаключенного

В оккупированном Крыму пропал сын политзаключенного

КИЕВ. 25 июля. УНН. В пятницу, 24 июля, в поселке Строгановка Симферопольского района в Крыму пропал сын политзаключенного Руслана Сулейманова — 3-летний Муса Сулейманов. Об этом сообщает правозащитная организация “Крымская солидарность”, передает УНН.

Отмечается, что последний раз ребенка видели, когда он играл в песочнице возле дома — 24 июля, около 18 часов.

На место прибыли оккупационная полиция, кинологи, министерство чрезвычайных ситуаций РФ.

Мальчик одет в серую трикотажную футболку, синие шорты и белые тапочки.

Активисты и правозащитники просят крымчан помочь в поиске ребенка.

По состоянию на 00:10 25 июля сообщается, что с момента исчезновения ребенка на месте поисков Мусы собралось около 700 человек. Люди разошлись в радиусе 5 км от поселка, однако никаких результатов, к сожалению, нет.

Напомним, Руслан Сулейманов является фигурантом “дела Хизб ут-Тахрир”. Его и еще четырех украинских политзаключенных незаконно удерживают в оккупационных учреждениях Федеральной службы исполнения наказаний России.

Источник: УНН
Теги: Россия, Крым, Украина, дети, политзаключенные
Вернуться к списку
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2020. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.