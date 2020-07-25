В ЕС предостерегли Украину от торговых ограничений

КИЕВ. 25 июля. УНН. Европейский Союз обеспокоен инициативой украинских политиков ограничить доступ к публичным закупкам для продукции машиностроения, если оно не будет обязательной локальной составляющей — то есть если хотя бы часть компонентов не будет произведена в Украине. Об этом говорится в ответе представительства ЕС в Киеве на запрос DW, передает УНН.

Комментируя принятый 21 июля Верховной Радой в первом чтении законопроект № 3739, а также связанный с ним проект постановления правительства, в дипломатической миссии подчеркнули, что эти документы однозначно будут нарушать принцип недискриминации, заложенный в Соглашении об ассоциации между Украиной и ЕС, а также в обязательствам Украины в рамках Всемирной торговой организации (ВТО).

“Хотя желание поддержать отечественную промышленность понятно, особенно учитывая экономические трудности из-за пандемии СOVID-19, есть другие способы это делать, не нарушая принципов свободной конкуренции в отношениях со странами ЕС и другими членами ВТО”, — отметили в представительстве ЕС.

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Как отмечает Европейская дипломатическая миссия, повышение прозрачности государственных закупок способствовало тому, что украинцы стали больше получать за свои деньги, и предоставило дополнительные возможности для бизнеса. В представительстве ЕС называют этот факт “одним из главных достижений постмайданных правительств”.

Как пишет издание, Евросоюз уже неоднократно доносил свою позицию по законопроекту № 3739 на различных встречах с украинской стороной, последний раз на встрече премьер-министра Дениса Шмыгаля с вице-президентом Европейской Комиссии Валдисом Домбровскисом в Брюсселе 23 июля. И ЕС “будет продолжать это делать столько, сколько будет необходимо”, уверяют в киевском представительстве ЕС. Отвечая на вопрос издания о шагах Брюсселя в ответ, в дипломатическую миссию ЕС отметили, что они будут зависеть от решений, принятых Украиной.

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Напомним, законопроектом № 3739 предлагается внести изменения в закон о публичных закупках “с целью модернизации украинской промышленности”. Речь идет об установлении временно — с 1 января 2021 года сроком на десять лет — особенностей осуществления процедур закупки отдельных товаров. С целью усовершенствования процедуры оценки тендерных предложений предлагается установить перечень товаров, в отношении которых использование требований локализации является обязательной при проведении публичных закупок.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, находясь в Брюсселе 23 июля, признал, что положение законопроекта № 3739 противоречит соглашению об ассоциации с ЕС, и пообещал “искать золотую середину” до принятия законопроекта во втором чтении.

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