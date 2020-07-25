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Австрия ограничивает въезд на свою территорию для украинцев

Австрия ограничивает въезд на свою территорию для украинцев

КИЕВ. 25 июля. УНН. Австрия 27 июля ограничивает въезд на свою территорию для жителей 32 стран, среди которых и Украина. Об этом сообщил посол Украины в Австрии Александр Щерба, передает УНН.

"К сожалению, с 27 июля Австрия ограничивает въезд на свою территорию для граждан 32 стран, где ситуация с пандемией не улучшается. Украина в этом списке. Поскольку авиасообщение и не было, это плохая новость в первую очередь для тех, кто въезжает в Австрию машиной. Теперь этот канал работает только на транзит", - сообщил дипломат.

В то же время, украинцы, въезжающих из другой страны шенгенского пространства и которые не были последние 14 дней в Украине и других странах риска, должны предъявить PCR-тест и пойти на 10-дневный карантин (с подтверждением места его проведения). Украинцы, которые имеют вид на жительство в Австрии. должны предъявить отрицательный тест, не старше, чем 72 часа.

"То же касается сезонных рабочих, медицинского персонала, дипломатов или если гражданин или гражданка Украины ожидает в Австрии муж или жена, или если они направляются в Австрию на свадьбу или похороны. В таком случае PCR-тест обязателен, но въезжать можно. Также среди стран, в австрийском "красном списке" - США, Швеция, Португалия, Болгария, Румыния, РФ, Молдова, Беларусь и другие", - сообщил Щерба.

Он также добавил, что пока нет информации касательно спецрейса для возвращения украинский.

Источник: УНН
Теги: Украина, Австрия, Коронавирус
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