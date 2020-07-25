Австрия ограничивает въезд на свою территорию для украинцев

КИЕВ. 25 июля. УНН. Австрия 27 июля ограничивает въезд на свою территорию для жителей 32 стран, среди которых и Украина. Об этом сообщил посол Украины в Австрии Александр Щерба, передает УНН.

"К сожалению, с 27 июля Австрия ограничивает въезд на свою территорию для граждан 32 стран, где ситуация с пандемией не улучшается. Украина в этом списке. Поскольку авиасообщение и не было, это плохая новость в первую очередь для тех, кто въезжает в Австрию машиной. Теперь этот канал работает только на транзит", - сообщил дипломат.

В то же время, украинцы, въезжающих из другой страны шенгенского пространства и которые не были последние 14 дней в Украине и других странах риска, должны предъявить PCR-тест и пойти на 10-дневный карантин (с подтверждением места его проведения). Украинцы, которые имеют вид на жительство в Австрии. должны предъявить отрицательный тест, не старше, чем 72 часа.

"То же касается сезонных рабочих, медицинского персонала, дипломатов или если гражданин или гражданка Украины ожидает в Австрии муж или жена, или если они направляются в Австрию на свадьбу или похороны. В таком случае PCR-тест обязателен, но въезжать можно. Также среди стран, в австрийском "красном списке" - США, Швеция, Португалия, Болгария, Румыния, РФ, Молдова, Беларусь и другие", - сообщил Щерба.

Он также добавил, что пока нет информации касательно спецрейса для возвращения украинский.