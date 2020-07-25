Зеленский предлагает отменить необходимость определения судом залога в наркопреступлениях

КИЕВ. 25 июля. УНН. Обнародован текст, внесенного на рассмотрение парламента Президентом Украины законопроекта, которым предлагается предоставить право судам не назначать залог для подозреваемых в совершении преступлений, связанных с незконним оборотом наркотиков. Об этом УНН сообщает со ссылкой на текст законопроекта.

"Законопроектом предлагается дополнить часть четвертую статьи 183 Уголовно-процессуального кодекса Украины новым пунктом 5, предусмотрев, что судья, суд при постановлении решения о применении меры пресечения в виде содержания под стражей, учитывая основания и обстоятельства, предусмотренные статьями 177 и 178 Уголовно-процессуального кодекса Украины имеет право не определить размер залога по уголовным производствах в отношении преступлений, предусмотренных частью третьей статьи 307 Уголовного кодекса Украины", - говорится в пояснительной записке.

Добавим, что статья 307 Уголовного кодекса Украины касается незаконного производства, изготовления, приобретения, хранения, перевозки, пересылки либо сбыта наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов.

Указано, что в Украине наркотики употребляют от 324 тыс. до 424,7 тыс. человек и за последние десять лет количество смертей среди лиц, состоящих на наркологическом учете, выросло более чем в 3 раза, в том числе от передозировки - почти в 4 раза. Кроме того, угрожающие масштабы приобрели распространенность расстройств психики и поведения вследствие употребления наркотических веществ (174,7 на 100 тыс. населения), а также психические заболевания (11,5 на 100 тыс. населения).

Отмечается, что в 2015 году было учтено 25 908 преступлений в сфере оборота наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов или прекурсоров, тогда как за четыре месяца 2020 - 10 237.

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"В связи с тем, что распространение расстройств психики, вызванных употреблением наркотических средств и психотропных веществ, а также рост преступности, связанной с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов и прекурсоров, приобретают все большие масштабы и становятся серьезным социальным фактором, негативно влияющим на жизнь, здоровье и благополучие людей, важное значение имеет правильное применение уголовно-правовых норм, предусматривающих ответственность за совершение таких преступлений", - указано в пояснительной записке.

Отмечается, что учитывая указанное и возникла необходимость в расширении круга уголовных производств, в которых при постановлении решения о применении меры пресечения в виде содержания под стражей, следственный судья, суд вправе не определить размер залога.

"Целями и задачами проекта Закона является введение юридического механизма реальной изоляции (избрании меры пресечения в виде содержания под стражей без альтернативы внесения залога) от общества лиц, которые обоснованно подозреваются, обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных частью третьей статьи 307 Уголовного кодекса Украины", - говорится в пояснительной записке.

Напомним, Владимир Зеленский зарегистрировал законопроект о правах судей определять залог 22 июля.