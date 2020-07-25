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Кулеба призывает международное сообщество усилить давление на РФ через оккупацию и милитаризацию Крыма

Кулеба призывает международное сообщество усилить давление на РФ через оккупацию и милитаризацию Крыма

КИЕВ. 25 июля. УНН. Давление на Россию из-за оккупации Крыма следует усилить, ведь оккупанты все чаще нарушают права человека и проводят милитаризацию полуострова. Об этом к годовщине принятия США Крымской декларации написал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, сообщает УНН.

"Сегодня исполняется 2 года с объявления Крымской декларации Майкла Помпео. Этот исторический документ четко зафиксировал: США никогда не признают попытку России аннексировать Крым и готовы придерживаться политики непризнания пока территориальная целостность Украины не будет восстановлена", - написал министр.

Он поблагодарил США за подтверждение политики неприятие оккупации Крыма.

"Москва уже потеряла шансы на успех попыток нормализовать незаконную оккупацию Крыма. В то же время, нарастающие нарушения прав человека и милитаризация Крыму требуют усиления давления на Кремль, чтобы он завершил оккупацию и вернул временно оккупированный полуостров Украине", - написал глава внешнеполитического ведомства.

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Источник: УНН
Теги: США, Россия, Крым, Дмитрий Кулеба
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