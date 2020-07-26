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Хомчак сделал заявление относительно всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе

Хомчак сделал заявление относительно всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе

Руслан Хомчак

КИЕВ. 26 июля. УНН. Вооруженные Силы Украины готовы дать должный отпор противнику в случае нарушения договоренностей относительно полного и всеобъемлющего прекращения огня на линии разграничения, которое вступает в действие с 27 июля 2020 года. Об этом заявил главнокомандующий Вооруженных Сил Украины генерал-полковника Руслан Хомчак, передает УНН со ссылкой на пресс-службу ВСУ.

"Вооруженные Силы Украины, как никто другой, понимают цену мира, уже измеренного тысячами жизней, и делают все для его достижения. Второй день подряд работаю в районе проведения операции Объединенных сил и доволен ходом подготовки к полному и всеобъемлющему прекращению огня на линии разграничения", - сказал Хомчак.

Также он отмечает, что меры полного и всеобъемлющего прекращения огня не лишают военнослужащих возможности, в случае нарушения договоренностей противником, действовать в соответствии с нормами международного права и национального законодательства Украины в случае не только наступательных, но и провокационных действий, проведение диверсионно-разведывательных операций и создание угрозы жизни и здоровью военнослужащих, гражданского населения, повреждение или уничтожение инфраструктуры.

"При этом, Вооруженные Силы Украины готовы дать должный отпор противнику в случае нарушения договоренностей, для чего созданы соответствующие дополнительные резервы. Призывают не поддаваться на управляемые провокации, гибридные проявления паники, сохранять спокойствие и объединяться вокруг своего Войска и своих защитников", - отметил Хомчак.

По его словам, Вооруженные Силы Украины всегда будут отданы присяге Украинскому Народу.

"... надеюсь, что данная масштабная фундаментальная попытка обеспечить глобальное перемирие, даст возможность нашим политикам и дипломатам, укрепляя обороноспособность государства, двигаться дальше для достижения долгожданного мира", - подчеркнул Хомчак.

Напомним, подразделения Объединенных сил начали подготовку к полному прекращению огня.

Также в штабе ООС привели детали обстановки на линии соприкосновения накануне всеобъемлющего прекращения огня.

Источник: УНН
Теги: Донбасс, Украина
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