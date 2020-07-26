Волкер: продолжение власти Путина - это скорее признак слабости, а не силы

КИЕВ. 26 июля. УНН. Продолжение власти Владимира Путина в России до 2036 года означает скорее признак слабости, а не силы. Об этом заявил специальный представитель Государственного департамента США по вопросам Украины (2017-2019) Курт Волкер в интервью Крим.Реалии, передает УНН.

"Не думаю, что (силовой вариант деоккупации Крыма - ред.) хорошая идея. Я считаю, что операция будет разрушительной и для жизни людей, и для их имущества. Россия имеет очень мощную военную силу. Все это привело бы к конфликту и за пределами Крыма, и в других частях Украины, даже в других частях Европы", - сказал Волкер.

По его словам, нет варианта хорошего военного захвата Крыма.

"Думаю, вместо этого мы постоянно и непрерывно должны давить на Россию. И, честно говоря, мы должны быть терпеливыми. Россия рано или поздно изменится. Путинизм и продолжение его власти до 2036 года - это скорее признак слабости, а не силы. Думаю, Россия со временем изменится. Нам надо поддерживать давление и быть готовым к этим изменениям", - рассказал Волкер.

На вопрос, а когда Россия изменится, Волкер ответил: "Это невозможно предсказать. Впрочем, мы видим слабую систему, видим слабого политического лидера. Наблюдаем упадок экономики и инфраструктуры, сокращение населения. Это сила, которая имеет много ресурсов, но все эти ресурсы они со временем теряют".

Напомним, в России вступили в силу изменения в Конституцию, которые позволяют "обнулить" сроки Путина.