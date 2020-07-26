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Волкер объяснил, ждать ли Украине нападения России из Крыма

Волкер объяснил, ждать ли Украине нападения России из Крыма

Курт Волкер

КИЕВ. 26 июля. УНН. Специальный представитель Государственного департамента США по вопросам Украины (2017-2019) Курт Волкер считает, что Россия вряд ли нападет на Украину из Крыма. Об этом он рассказал в интервью Крим.Реалии, передает УНН.

"Не думаю, что это возможно. Конечно, Россия имеет все для этого, но это уже слишком драматический шаг. Они прилагают огромные усилия, чтобы до сих пор отрицать вторжение в Украину. Если они решат делать дальнейшие шаги, этих усилий может не хватить. Поэтому, наверное, это вряд ли произойдет ...", - сказал Волкер.

По его словам, Россия еженедельно убивает украинцев. Они не прекращают оккупировать Донбасс и Крым, а гибридная война против Украины продолжается. Все это происходит в форме насилия, с применением Вооруженных сил, разведки, кибератак.

Напомним, Кулеба призывает международное сообщество усилить давление на РФ из-за оккупации и милитаризации Крыма.

Источник: УНН
Теги: Россия, Крым, Украина, Курт Волкер
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