Подъем танкера Delfi: ста известный дальнейший план действий

КИЕВ. 26 июля. УНН. Председатель Одесской ОГА Максим Куцый объявил дальнейший план действий по подъему танкера Delfi. Соответствующие мероприятия согласованы с министром инфраструктуры, Администрацией морпортов и Госэкоинспекцией. Об этом Куцый сообщил на своей странице в Facebook, передает УНН.

"Вместе с министром, руководством Администрации морских портов Украины/Ukrainian Sea Ports Authority, Государственной экологической инспекции Украины и Одесского порта согласовали наши дальнейшие действия.

Первое. Работы не остановятся даже на период проведения тендера.

Второе. Госэкоинспекцией инициирован перерасчет ущерба нанесенного экологии.

Третье. Применим сокращенную процедуру закупки услуг у подрядчиков, без бюрократических задержек.

Четвертое. Уже завтра мы проведем расширенное совещание с участием экспертов отрасли. Именно их технические обоснования станут основой для оперативной ликвидации судна", - написал Куцый.

Он также добавил, что времени на ликвидацию мало. Судовладелец до последнего не отказывался от права на свою собственность, затягивая процесс.

"Теперь ликвидацией займется государство, с технической реализацией от АМПУ. А судовладелец, в обязательном порядке, возместит стоимость работ и нанесенный ущерб. Работаем вместе для единой цели", - резюмировал председатель ОГА.

Как сообщал УНН, 26 июля состоялось заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям относительно затонувшего танкера Делфи.

Главное - ситуация признана как чрезвычайная, местного уровня. 27 июля по закону, это должна утвердить экспертная комиссия ДСНС Украины. После этого процесс ликвидации танкера окончательно перейдет исключительно к государству.