Посол Великобритании отреагировала на всеобъемлющее прекращение огня на Донбассе

КИЕВ. 26 июля. УНН. Посол Великобритании в Украине Мелинда Симмонс отреагировала на всеобъемлющее прекращение огня на Донбассе и выразила надежду на его реализацию на практике, передает УНН со ссылкой на сообщение дипломатки в Twitter.

“Хорошо видеть договоренность на уровне ТКГ о дополнительных мерах для перемирия. Очень надеюсь, что они будут воплощены и мирные жители на Донбассе увидят устойчивое уменьшение насилия”, — написала она.

Симмонс также добавила, что: “РФ выполнить свои обязательства, в частности, через свое влияние на вооруженные формирования, которые она поддерживает”.

Добавим, главнокомандующий Вооруженных Сил Украины генерал-полковник Руслан Хомчак заявил, что Вооруженные Силы Украины готовы дать должный отпор противнику в случае нарушения договоренностей относительно полного и всеобъемлющего прекращения огня на линии разграничения, которое вступает в действие с 27 июля 2020 года.

Сообщение посла Великобритании в Украине:

Хорошо видеть договоренность на уровне ТКГ о дополнительных мерах для перемирия. Очень надеюсь, что они будут воплощены и мирные жители на Донбассе увидят устойчивое уменьшение насилия. РФ должна выполнить свои обязательства, в частности, через свое влияние на вооруженные формирования, которые она поддерживает. — Melinda Simmons (@MelSimmonsFCO) July 26, 2020

Хомчак отметил, что меры полного и всеобъемлющего прекращения огня не лишают военнослужащих, в случае нарушения договоренностей противником, действовать в соответствии с нормами международного права и национального законодательства Украины в случае не только наступательных, но и провокационных действий, проведение диверсионно-разведывательных операций и создания угрозы жизни и здоровью военнослужащих, гражданского населения, повреждение или уничтожение инфраструктуры.