Регистрация | Вход
Получить тестовый доступ
USD: 27,66 0,0636  EUR: 31,67 0,0811 
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Спасибо врачам, спасающим страну!
Эксклюзивные новости УНН
О Броварах, нетрезвых водителях и низкой зарплате: интервью Антона Геращенко
О Броварах, нетрезвых водителях и низкой зарплате: интервью Антона Геращенко
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Вернуться к списку Архив
7320

Турция отреагировала на всеобъемлющее прекращение огня на Донбассе

Турция отреагировала на всеобъемлющее прекращение огня на Донбассе

КИЕВ. 27 июля. УНН. Анкара выражает удовлетворение в связи согласованием новых мер по прекращению огня на Донбассе, заявил официальный представитель МИД Турции Хами Аксой в воскресенье, пишет УНН со ссылкой на сообщения турецкого внешнеполитического ведомства.

“С удовлетворением встретили достижение консенсуса по контролю над прекращением огня на востоке Украины, начиная с 27 июля. Ожидаем, что все стороны будут действовать в соответствии с ним. Турция продолжит прилагать усилия для достижения мира в регионе на основе минских соглашений и сохранения территориальной целостности”, — заявили в МИД Турции.

Ранее на всеобъемлющее прекращение огня на Донбассе отреагировали в посольстве Соединенных Штатов Америки. “Соблюдение режима прекращения огня даст передышку гражданским общинам, которые пострадали от насилия, что продолжается уже более шести лет, и откроет путь к полному и всестороннему урегулированию созданного Россией конфликта на востоке Украины”, — отметили в посольстве США.

Также посол Великобритании в Украине Мелинда Симмонс отреагировала на всеобъемлющее прекращение огня на Донбассе и выразила надежду на его реализацию на практике.

Источник: УНН
Теги: Донбасс, Украина, Турция, ОРДЛО
Вернуться к списку
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2020. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.