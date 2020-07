Турция отреагировала на всеобъемлющее прекращение огня на Донбассе

КИЕВ. 27 июля. УНН. Анкара выражает удовлетворение в связи согласованием новых мер по прекращению огня на Донбассе, заявил официальный представитель МИД Турции Хами Аксой в воскресенье, пишет УНН со ссылкой на сообщения турецкого внешнеполитического ведомства.

“С удовлетворением встретили достижение консенсуса по контролю над прекращением огня на востоке Украины, начиная с 27 июля. Ожидаем, что все стороны будут действовать в соответствии с ним. Турция продолжит прилагать усилия для достижения мира в регионе на основе минских соглашений и сохранения территориальной целостности”, — заявили в МИД Турции.

Ранее на всеобъемлющее прекращение огня на Донбассе отреагировали в посольстве Соединенных Штатов Америки. “Соблюдение режима прекращения огня даст передышку гражданским общинам, которые пострадали от насилия, что продолжается уже более шести лет, и откроет путь к полному и всестороннему урегулированию созданного Россией конфликта на востоке Украины”, — отметили в посольстве США.

