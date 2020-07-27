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Россия имеет в оккупированном Крыму подготовленные военные штабы и мобилизационную базу - СНБО

Россия имеет в оккупированном Крыму подготовленные военные штабы и мобилизационную базу - СНБО

Сергей Кривонос

КИЕВ. 27 июля. УНН. Российская оккупационная власть подготовила в аннексированном Крыму свои военные штабы и мобилизационную базу, которые могут быть использованы в "активной фазе боевых действий". Об этом заявил в интервью "Крым.Реалии" заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Сергей Кривонос, передает УНН.

"Когда штабы и мобилизационная база подготовлены, а они уже подготовлены в Крыму, этот потенциал под видом резервистов может прибыть сначала на обучение, а обучение может перейти в активную фазу боевых действий, это происходит очень быстро. Сегодня утром это еще обучение, а завтра утром это уже что - начало агрессии", - заявил Кривонос.

По его словам, Украина готова к любым угрозам.

"Все угрозы, которые могут существовать, они давно уже проработаны Генеральным штабом, и постоянно пересматриваются эти вопросы. И эти планы существуют. И наши войска также проходят обучение и подготовку по противодействию", - сказал Кривонос.

Кривонос считает, что Россия может начать новую фазу агрессии против Украины в любой момент и с любого участка границы, в том числе и с аннексированного Крыма.

Напомним, в США поздно осознали, что Россия действительно намерена захватить Крым.

Источник: УНН
Теги: СНБО, Крым, оккупация, аннексия Крыма
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