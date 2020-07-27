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В командовании ООС рассказали, кто будет контролировать "режим тишины" на Донбассе

В командовании ООС рассказали, кто будет контролировать "режим тишины" на Донбассе

КИЕВ. 27 июля. УНН. Контроль за прекращением огня будут осуществлять с украинской стороны подразделения и представители украинской стороны в Совместном центре по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон (СЦКК), вскоре к ним присоединятся дополнительные силы. Об этом во время брифинга по поводу полного и всеобъемлющего прекращения огня на линии разграничения сообщил командующий операцией Объединенных сил генерал-лейтенант Владимир Кравченко, передает корреспондент УНН.

"С нашей стороны контролировать режим прекращения огня будут командиры подразделений и представители украинской стороны Совместного центра по координации и контролю за прекращением огня (СЦКК - ред.). И мы еще усилим, дополнительно будет выделен личный состав, который проходил службу в миротворческих подразделениях. Это будет сделано в ближайшее время", - отметил Кравченко.

По его словам, указанные военные будут осуществлять только контроль и доклад в миссию ОБСЕ, а штаб ООС будет давать сведения касательно их надзора.

На вопрос о том, кто будет контролировать боевиков, командующий ответил: "Представители ОБСЕ и их командование".

Напомним, 27 июля в полночь в районе проведения операции Объединенных сил начался полный и всеобъемлющий режим прекращения огня. Впрочем, вскоре после его начала боевики совершили два обстрела.

Источник: УНН
Теги: Донбасс, режим тишины, контроль, ООС
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