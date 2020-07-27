Более половины украинцев не доверяет Зеленскому — опрос

КИЕВ. 27 июля. УНН. Рейтинг доверия среди национальных политиков возглавляет действующий Президент Владимир Зеленский, которому доверяют 41% и не доверяют 53% опрошенных граждан. Об этом свидетельствуют выводы опроса, проведенного социологической группой "Рейтинг", передает УНН.

"Рейтинг доверия среди национальных политиков возглавляет действующий Президент В.Зеленский, которому доверяют 41%, а не доверяют - 53%", - говорится в опросе.

Также 27% опрошенных доверяют Владимиру Гройсману одновременно 63% - ему не доверяют, Юрию Бойко доверяют - 23%, не доверяют - 57%, Виталию Кличко - 22% и 67% соответственно, Дмитрию Разумкову - 21% и 46% (еще 23% - его не знают).



Кроме того, Юлии Тимошенко - 20% и 74%, Петру Порошенко - 19% и 76%. Также 11% доверяют Андрею Портнову, но 41% - его не знают и еще 42% - не доверяют ему. Действующему премьер-министру Денису Шмыгалю доверяют только 11%, четверть не знают его и более половины ему не доверяют.

Справка: опрос социологической группой "Рейтинг" проводилось 15-20 июля среди населения Украины в возрасте от 18 лет и старше во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса. Выборка репрезентативна по возрасту, полу и типу поселения. Выборочная совокупность: 2000 респондентов. Метод опроса: личное формализованное интервью (face-to-face). Ошибка репрезентативности исследования: не более 2,2%.



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Напомним, по данным исследования, проведенного социологической службой Центра Разумкова совместно с Фондом "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива, Зеленскому не доверяют 49% украинцев, а доверяют 44%.