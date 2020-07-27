Под Офисом Президента анонсировали акцию в защиту украинской армии

КИЕВ. 27 июля. УНН. В рамках Всеукраинской акции "Защитим Армию" в Киеве сегодня состоится митинг под стенами Офиса Президента, передает УНН со ссылкой на анонс мероприятия в Facebook.

Сообщается, что в условиях перемирия ВСУ запрещено вести разведку, использовать дроны, вести без специального распоряжения командования огонь, а из оружия на позициях разрешено иметь только пистолеты и автоматы.

"Это может привести к большим потерям военнослужащих", - говорят организаторы мероприятия.

С целью защиты армии сегодня, 27 июля, под стенами Офиса Президента Украины, с 19 до 22 часов состоится акция протеста.

Участники акции будут требовать прекратить капитуляции перед врагом.

Организатор мероприятия - ОО "Справа Громад".

Как писал УНН, военным запретили разведку, а за нарушения - будут наказывать. Эксперты говорят о "капитуляции".

В ВСУ запланирована так называемая "кадровая реформа Хомчака", которая предусматривает сокращение штатной численности военных. Ее также критикуют отдельные экперты, указывая, что заинтересованной в таких решениях главнокомандующего может быть только РФ.