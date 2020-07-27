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В Кремле заявили, что Россия не может выступать гарантом соблюдения перемирия на Донбассе

В Кремле заявили, что Россия не может выступать гарантом соблюдения перемирия на Донбассе

Дмитрий Песков

КИЕВ. 27 июля. УНН. Россия не может выступать в качестве гаранта соблюдения режима прекращения огня на Донбассе, так как "не является участником конфликта". Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает УНН со ссылкой на ТАСС.

"На уровне "нормандского формата" (закрепить эту договоренность) - это одно дело, а любые гарантии со стороны России, в данном случае... не думаю, что об этом можно говорить, потому что не Россия является участником конфликта на Юго-Востоке Украины", - сказал Песков.

Напомним, 22 июля 2020 года состоялось очередное заседание трехсторонней контактной группы (Украина, Россия, ОБСЕ) в формате видеоконференции. Согласно принятому решению, с 00:01 27 июля 2020 года должен придерживаться режим полного и всеобъемлющего прекращения огня.

Как сообщалось в УНН, 27 июля в полночь в районе проведения операции Объединенных сил начался полный и всеобъемлющий режим прекращения огня.

Однако сегодня в ООС сообщили, что несмотря на "режим тишины", боевики совершили два обстрела.

Источник: УНН
Теги: Россия, Донбасс, война, Дмитрий Песков
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