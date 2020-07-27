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В МВД сообщили о причине существенного недостатка кадров в полиции
В МВД сообщили о причине существенного недостатка кадров в полиции
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Сайт Офиса Президента "лег"

Сайт Офиса Президента "лег"

КИЕВ. 27 июля. УНН. Сейчас к сайту Офиса Президента Украины невозможно получить доступ, передает УНН.

Так, по состоянию на 15:15 доступ к сайту Офиса Президента Украины получить невозможно. При попытке зайти на сайт появляется ошибка "не удается открыть эту страницу".

Напомним, с 15 по 21 июля было зафиксировано и заблокированы 4 DDoS-атаки, подавляющее большинство - на веб-ресурсы Офиса Президента Украины.

Кроме того, с 1 по 7 июля было зафиксировано и заблокировано 9 DDoS-атак, подавляющее большинство их было на веб-ресурсы Офиса Президента.

Как сообщал УНН, за полгода на объекты критической инфраструктуры Украины осуществлено более 300 кибератак.

Источник: УНН
Теги: сайт, Офис президента Украины
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