Кулеба прибыл в Польшу: показал фото в патриотической маске

КИЕВ. 27 июля. УНН. Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба прибыл в Польшу, где в течение двух дней планирует встретиться с коллегами из стран-партнеров Украины. Об этом глава украинского МИДа написал в Facebook, передает УНН.

"Приземлились в Польше. Сегодня в Варшаве, завтра - в Люблине. Уже в течение часа встречусь с польским коллегой Яцеком Чапутовичем. А завтра, втроем - с министром иностранных дел Литвы Линасом Линкявичусом, увидимся в Люблине", - написал Кулеба.

Он подчеркнул, что Польша является чрезвычайно важным партнером Украины - в частности, в противодействии российской агрессии. Республика является надежным другом в ЕС и НАТО, к тому же, по результатам І квартала года остается четвертым крупнейшим торговым партнером Украины в мире.

"Завтрашняя встреча министров иностранных дел Украины, Польши и Литвы в Люблине - не менее важная и символическая. Единство наших стран - это залог безопасности и процветания всего региона. Так было в течение столетий, и так будет в дальнейшем. Ведь украинская идентичность исторически принадлежит именно к семье народов Центральной Европы. Монументальная фигура князя Константина Острожского является тому ярким свидетельством", - добавил министр.

Он также обнародовал собственное фото с самолета в защитной маске с надписью "Крым - это Украина".

Как сообщалось в УНН, ранее стало известно, что Кулеба сегодня должен начать визит в Республику Польша с рабочим визитом.