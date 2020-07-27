Импорт электроэнергии из РФ подорвет синхронизацию Украины с энергосистемой ЕС - Буславец

КИЕВ. 27 июля. УНН. Импорт электроэнергии из РФ и Белоруссии подорвет синхронизацию Украины с энергосистемой ЕС. Об этом во время брифинга журналистам рассказала и.о. министра энергетики Ольга Буславец, передает корреспондент УНН.

По ее словам, позиция министерства по импорту электроэнергии была и остается неизменной.

"Мы против импорта и экспорта. Мы должны думать, в первую очередь, о защите своего производителя. Это и генерация, и угольщики", - пояснила Буславец.

Она напомнила, что сегодня министерство имеет стратегическую задачу - полностью синхронизировать Украину с европейскими энергосистемами.

"Для этого мы должны быть готовы технически, наша генерация должна быть сильной, модернизированной, должна соответствовать всем требованиям, которые есть в европейской энергосистеме. Любые разговоры об импорте из этих стран (Беларуси и РФ - ред.) будут подрывать наши дальнейшие планы по технической синхронизации", - добавила и.о. министра.

Напомним, импорт электроэнергии из России и Беларуси стал возможен осенью 2019 года - после одобрения парламентом необходимых нормативных изменений. В прессе их окрестили "правками Геруса" (Андрей Герус - глава комитета Верховной Рады Украины по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг), который был инициатором. Голосование в ВР происходило 18 сентября, а уже с 1 октября российскую электроэнергию начала импортировать компания "Юнайтед Энерджи", связанная с Игорем Коломойским.

На время карантина импорт было приостановлено. Теперь в ВР решается вопрос запрета или восстановления импорта. Против импорта выступает правительство, за импорт - отдельная группа депутатов во главе с Герусом.