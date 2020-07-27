За прошедшую неделю по программе "Доступные кредиты" выдали более 600 млн грн

КИЕВ. 27 июля. УНН. Банки за неделю заключили 196 новых кредитных соглашений по программе "Доступные кредиты 5-7-9%" на общую сумму 638 миллионов гривен. Об этом УНН сообщает со ссылкой Правительственный портал.

"По информации Министерства финансов, в рамках Государственной программы "Доступные кредиты 5-7-9%", уполномоченные банки за прошедшую неделю заключили 196 новых кредитных соглашений на общую сумму 638 миллионов гривен", - говорится в сообщении.

Также Премьер-министр Денис Шмыгаль отметил положительную динамику выданных кредитов по Государственной программе "Доступные кредиты 5-7-9%".

"Инициатива Президента дает результат, и малый, и средний бизнес получает дешевый кредитный ресурс. Положительным безусловно является и динамика выданных кредитов, ведь за последнюю неделю их количество выросло фактически вдвое. В то же время процент отказов со стороны банков продолжает сокращаться и это также часть успеха обновленной программы", - подчеркнул Шмыгаль.

Также сообщается, что в целом по состоянию на 27 июля 2020 года, уже выдано 1,446 кредитов на общую сумму 2,413 миллиарда гривен.

Напомним, правительство поддержало предложения по изменению условий программы "Доступные кредиты 5-7-9%".