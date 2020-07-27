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За прошедшую неделю по программе "Доступные кредиты" выдали более 600 млн грн

За прошедшую неделю по программе "Доступные кредиты" выдали более 600 млн грн

КИЕВ. 27 июля. УНН. Банки за неделю заключили 196 новых кредитных соглашений по программе "Доступные кредиты 5-7-9%" на общую сумму 638 миллионов гривен. Об этом УНН сообщает со ссылкой Правительственный портал.

"По информации Министерства финансов, в рамках Государственной программы "Доступные кредиты 5-7-9%", уполномоченные банки за прошедшую неделю заключили 196 новых кредитных соглашений на общую сумму 638 миллионов гривен", - говорится в сообщении.

Также Премьер-министр Денис Шмыгаль отметил положительную динамику выданных кредитов по Государственной программе "Доступные кредиты 5-7-9%".

"Инициатива Президента дает результат, и малый, и средний бизнес получает дешевый кредитный ресурс. Положительным безусловно является и динамика выданных кредитов, ведь за последнюю неделю их количество выросло фактически вдвое. В то же время процент отказов со стороны банков продолжает сокращаться и это также часть успеха обновленной программы", - подчеркнул Шмыгаль.

Также сообщается, что в целом по состоянию на 27 июля 2020 года, уже выдано 1,446 кредитов на общую сумму 2,413 миллиарда гривен.

Напомним, правительство поддержало предложения по изменению условий программы "Доступные кредиты 5-7-9%".

Источник: УНН
Теги: Кабмин, Украина, правительство, кредит, Премьер-министр, Денис Шмыгаль
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