МИД осудил проведение "военно-морского парада" РФ в оккупированном Крыму

КИЕВ. 27 июля. УНН. Министерство иностранных дел отреагировало на проведение так называемого "военно-морского парада" подразделений Черноморского флота Российской Федерации во временно оккупированном Севастополе 26 июля 2020 года и осудило милитаризацию Крыма. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу МИД.

"Министерство иностранных дел Украины расценивает проведение 26 июля 2020 года без согласования с украинской стороной так называемого "военно-морского парада" подразделений Черноморского флота Российской Федерации по случаю Дня Военно-Морского Флота Российской Федерации во временно оккупированном Российской Федерацией Севастополе как очередное нарушение российской стороной норм международного права, в том числе, многочисленных резолюций Генеральной Ассамблеи ООН, а также законодательства Украины", - говорится в сообщении.

Отмечается, что циничная организация "парада" оккупационного флота является очередной иллюстрацией сознательных шагов России по эскалации напряженности в украинско-российских отношениях.

"Украина осуждает противоправную демонстрацию Российской Федерацией своей "военной мощи", а также действия по дальнейшей милитаризации временно оккупированных Российской Федерацией территорий Автономной Республики Крым и города Севастополь, что составляет существенную угрозу региональной безопасности. Украина требует от Российской Федерации немедленно прекратить международно-противоправные деяния против государственного суверенитета и территориальной целостности Украины и принять исчерпывающие меры по деоккупации части суверенной территории Украины. Министерству иностранных дел РФ передана соответствующая нота протеста", - сообщили в пресс-службе.

Напомним, МИД прокомментировал проведение "военных парадов" на временно оккупированных территориях.