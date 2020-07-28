Крещения Киевской Руси-Украины стало поворотным моментом для нашей истории - Шмыгаль

КИЕВ. 28 июля. УНН. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль считает крещение Киевской Руси-Украины "поворотным" моментом для украинской истории. Об этом он написал в своем Telegram-канале, сообщает УНН.

"Крещение Киевской Руси-Украины стало поворотным (моментом - ред.) для нашей истории. Равноапостольный князь Владимир Великий принес на киевские земли христианство, ставшее основой наших духовных и культурных традиций. Это знаменательное событие задало вектор развития нашего народа на тысячелетия вперед. Желаю, чтобы духовная мощь никогда не угасала и наполняла всех нас несокрушимой верой в мирную и непобедимую Украину", - написал Шмыгаль.

Напомним, сегодня в Украине отмечают годовщину со дня крещения Киевской Руси князем Владимиром в 988 году.

Как сообщалось ранее в УНН, ПЦУ и УПЦ не будут проводить ходу к годовщине Крещения Руси.