У Зеленского поздравили украинцев с Днем крещения Киевской Руси-Украины

КИЕВ. 28 июля. УНН. Утверждение христианских ценностей стало важным указателем на пути украинского народа к обретению Независимости, и именно эти ценности закаливают его в борьбе за территориальную целостность и суверенитет Украины. Соответствующее обращение к украинцам обнародовала сегодня пресс-служба Офиса Президента, передает УНН.

"1032 года назад равноапостольный князь Владимир Великий заложил фундамент единства нашего государства, дальнейшего развития и процветания. Именно утверждение христианских ценностей - идеалов добра, справедливости и мира - стало важным указателем на пути украинского народа к получению Независимости. И именно эти ценности закаливают наш народ в борьбе за территориальную целостность и суверенитет Украины", - говорится в поздравлении.

В ОПУ отметили, что принятие христианства приблизило украинцев к большой семье европейских народов, заложив глубокие традиции политической и правовой культуры.

"Благодаря тому импульсу единства, который более тысячи лет назад дал нам князь Владимир Великий, мы построим современную, процветающую, европейскую Украину! Боже великий, единый, нам Украину храни! С Днем крещения Киевской Руси-Украины!", - отметили в ОП.

Напомним, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль считает крещение Киевской Руси-Украины "поворотным" моментом для украинской истории.