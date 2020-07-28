В Минздраве сообщили, стоит ли ожидать открытия детских лагерей с 1 августа

КИЕВ. 28 июля. УНН. Работа детских лагерей с 1 августа будет разрешена только в регионах, которые находятся в "зеленой" и "желтой" зонах. Об этом во время брифинга сообщил министр здравоохранения Максим Степанов, передает корреспондент УНН.

Так, министр напомнил, что на предыдущем заседании Кабмин принял новое постановление об установлении карантина на территории страны, что предусматривает деление на четыре зоны - зеленую, желтую, оранжевую, красную.

"О детских лагерях - когда регион находится в "зеленой" или "желтой" зоне, разрешена будет работа с 1 августа для детских лагерей, а регионы, находящиеся в "оранжевой" и "красной" - там, соответственно, запрещены и прием и работа соответствующих детских лагерей", - отметил глава Минздрава.

Напомним, Кабинет министров Украины одобрил проект постановления, которым продлил с 1 по 31 августа 2020 года карантин по всей территории Украины.

Как сообщалось в УНН, ранее Степанов подробно разъяснил, как будет работать новый режим четырех зон.