СБУ не оспаривала отмены запрета на въезд в Украину российскому рэперу Элджею

КИЕВ. 28 июля. УНН. Служба безопасности не оспаривала решение Окружного административного суда Киева об отмене запрета на въезд в Украину российскому певцу Элджею. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Радио Свобода.

“Служба безопасности не оспаривала решение Окружного административного суда Киева, который отменил введенную СБУ запрет на въезд в Украину на три года российскому рэперу Элджею (настоящее имя Алексей Узенюк)”, — говорится в сообщении СБУ, опубликованном СМИ.

Отмечается, что других подробностей в СБУ не привели.

Напомним, Окружной административный суд города Киева отменил решение СБУ о запрете въезда в Украину на три года российскому рэперу Элджею (Алексей Узенюк) из-за того, что видео, где он выступал в оккупированном Крыму удалены с Youtube.

