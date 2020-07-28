Регистрация | Вход
Получить тестовый доступ
USD: 27,76   EUR: 32,22  
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Спасибо врачам, спасающим страну!
Эксклюзивные новости УНН
Прекращение огня на Донбассе: появилась реакция НАТО
Прекращение огня на Донбассе: появилась реакция НАТО
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Вернуться к списку Архив
12315

СБУ не оспаривала отмены запрета на въезд в Украину российскому рэперу Элджею

СБУ не оспаривала отмены запрета на въезд в Украину российскому рэперу Элджею

КИЕВ. 28 июля. УНН. Служба безопасности не оспаривала решение Окружного административного суда Киева об отмене запрета на въезд в Украину российскому певцу Элджею. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Радио Свобода.

“Служба безопасности не оспаривала решение Окружного административного суда Киева, который отменил введенную СБУ запрет на въезд в Украину на три года российскому рэперу Элджею (настоящее имя Алексей Узенюк)”, — говорится в сообщении СБУ, опубликованном СМИ.

Отмечается, что других подробностей в СБУ не привели.

Напомним, Окружной административный суд города Киева отменил решение СБУ о запрете въезда в Украину на три года российскому рэперу Элджею (Алексей Узенюк) из-за того, что видео, где он выступал в оккупированном Крыму удалены с Youtube.

Источник: УНН
Теги: СБУ
Вернуться к списку
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2020. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.