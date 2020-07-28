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Болгария изменила правила въезда для украинцев

Болгария изменила правила въезда для украинцев

КИЕВ. 28 июля. УНН. Начиная с четверга граждане Украины могут въезжать на территорию Болгарии при наличии у них отрицательного результата ПЦР-теста на коронавирус, проведенного в последние 72 часа. Об этом сообщает МИД Болгарии, передает УНН.

"С... 28 июля, граждане Северной Македонии, Сербии, Албании, Косово, Боснии и Герцеговины, Черногории, Молдовы, Израиля и Кувейта могут въехать в Болгарию при предоставлении негативного теста ПЦР, проведенного в последние 72 часа. Для граждан Украины требование показать негативный ПЦР-тест будет действовать с 30 июля", - говорится в сообщении.

Кроме того, согласно заявлению МИДа страны, ПЦР-тест не нужен для лиц, прибывающих в страну из государств-членов ЕС, Великобритании, стран Шенгенской зоны, а также из Алжира, Австралии, Канады, Грузии, Японии, Марокко, Новой Зеландии, Руанды, Республики Корея, Таиланда, Туниса, Уругвая.

Как сообщалось в УНН, в середине июля Министерство здравоохранения Болгарии позволило въезжать на территорию страны украинцам - без прохождения 14-дневного карантина и без теста на коронавирус.

Источник: УНН
Теги: Болгария, Коронавирус, карантин
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