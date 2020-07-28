Минздрав планирует к концу года приобрести около 400 "скорых"

КИЕВ. 28 июля. УНН. Министерство здравоохранения Украины до конца текущего года планирует организовать закупку примерно 380-400 машин экстренной медицинской помощи классов "B" и "C". Об этом на брифинге во вторник сказал министр Максим Степанов, передает корреспондент УНН.

"Требует существенного обновления автопарк наших скорых. Если посмотреть в целом по стране, то соответствующих карет скорой, которые либо старше 10 лет, или просто находятся на балансе или не используются - таких машин по стране 1807, которые нуждаются в немедленной замене. В этом году мы планируем сделать соответствующую закупку - порядка 380-400 автомобилей", - сказал министр.

По его словам, это будут автомобили класса B и C, которые будут распределены по областям.

Как сообщалось в УНН, ранее Степанов призвал существенно увеличить штрафы за непропуск карет "скорой" на дорогах.