Резников: террористы тоже заинтересованы в прекращении огня на Донбассе

КИЕВ. 28 июля. УНН. Боевики на Донбассе не вели бы переговоры в Минске и не спорили бы по каждому слову, если бы у них не было намерения придерживаться режима прекращения огня. Об этом в эфире "Общественного радио" заявил вице-премьер-министр Украины Алексей Резников, передает УНН.

"Те люди, которые находятся в переговорном процессе - они не являются военными. Они выполняют те указания и инструкции, которые получают перед каждым "Минском", но у меня есть ожидания, что они бы не вели бы эти переговоры и не спорили бы по каждому слову, по каждой запятой тех дополнительных мер, если бы у них не было бы намерения придерживаться режима прекращения огня, потому что с их стороны так же гибнут люди", - говорит Резников.

Он добавил, что "та сторона так же измучена от эскалации, так же ищет варианты сохранения своего лица, как выйти из этой ситуации".

По его мнению, любая война рано или поздно должно завершиться, и сейчас надежда есть.

"Мы надеемся, что будет возобновлена работа Совместного центра контроля и координации огня и российские военные вернутся в состав СЦКК, потому что это работающий механизм. Это позволит двигаться к постоянному "режиму тишины", - отметил Резников.

Напомним, 22 июля 2020 года состоялось очередное заседание Трехсторонней контактной группы (Украина, Россия, ОБСЕ) в формате видеоконференции. Согласно принятому решению, с 00:01 27 июля 2020 года должен придерживаться режим полного и всеобъемлющего прекращения огня.

Таким образом, 27 июля в полночь в районе проведения операции Объединенных сил начался полный и всеобъемлющий режим прекращения огня.