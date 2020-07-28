"Гонял вандалов": Кличко пришел на заседание Киевсовета с травмированной ногой

КИЕВ. 28 июля. УНН. Мэр Киева Виталий Кличко пришел на заседание Киевсовета с травмированной ногой, отметив, что "гонял вандалов", которые расписывали стены в центре Киева и старая травма напомнила о себе. Об этом сообщает УНН со ссылкой на официальный сайт Кличко.

"Я сегодня, видите, как пришел... Поэтому, не зря всем говорю регулярно на брифингах: берегите себя! И не только от коронавируса... Минувшая суббота выдалась активной: сначала поиграл с сыновьями в футбол, а потом поздно вечером гонял вандалов, которые расписывали стены в центре города. И старая спортивная травма напомнила о себе - опять надорвал ахиллово сухожилие", - отметил Кличко.

Напомним, как сообщал мэр Киева Виталий Кличко ранее, правоохранители задержали двух вандалов, которые нанесли ущерб "Замку Ричарда" на Андреевском спуске в Киеве.