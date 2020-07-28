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Второе заседание "Люблинского треугольника" состоится в Украине - МИД

Второе заседание "Люблинского треугольника" состоится в Украине - МИД

КИЕВ. 28 июля. УНН. Второе заседание "Люблинского треугольника" - нового формата сотрудничества Украины, Польши и Литвы - состоится в Украине. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба на пресс-конференции в Люблине, передает корреспондент УНН.

"Я пригласил своих коллег - министра Чапутовича и министра Линкявичуса, второе заседание "Люблинского треугольника" провести в Украине. Я рад, что это приглашение было принято, поэтому ждите новостей", - сказал Кулеба.

Он заверил, что министры приложат усилия для того, чтобы наполнить новый формат "практическим содержанием", чтобы в нем говорилось о конкретных проектах и направлениях взаимодействия в интересах стран-участниц и Европы в целом.

Напомним, министры иностранных дел Украины, Польши и Литвы Дмитрий Кулеба, Яцек Чапутович и Линас Линкявичюс на встрече, состоявшейся в Люблине 28 июля, начали новый формат.

Источник: УНН
Теги: МИД, Украина, Польша, Литва, сотрудничество, Дмитрий Кулеба

В тексте упоминаются

Кулеба Дмитрий
Кулеба Дмитрий
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