Регистрация | Вход
Получить тестовый доступ
USD: 27,76 0,0012  EUR: 32,60 0,3803 
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Спасибо врачам, спасающим страну!
Эксклюзивные новости УНН
Прекращение огня на Донбассе: появилась реакция НАТО
Прекращение огня на Донбассе: появилась реакция НАТО
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Вернуться к списку Архив
3555

Зеленский создал еще одну военно-гражданскую администрацию в Луганской области

Зеленский создал еще одну военно-гражданскую администрацию в Луганской области

Владимир Зеленский

КИЕВ. 28 июля. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский создал военно-гражданскую администрацию в Северодонецке Луганской области. Соответствующий указ №297/2020 от 28 июля размещен на сайте Главы государства, передает УНН.

"Во исполнение Закона Украины "О военно-гражданских администрациях" постановляю образовать военно-гражданскую администрацию города Северодонецк Луганской области", - говорится в Указе.

Президент поручил также Командующему объединенных сил и главе Луганской областной государственной администрации осуществить в соответствии с Законом Украины "О военно-гражданских администрациях" мероприятия, связанные с образованием военно-гражданской администрации, указанной в статье 1 этого Указа.

Напомним, ранее Президент образовал военно-гражданскую администрацию в Лисичанске Луганской области.

Источник: УНН
Теги: Украина, указы, Президент, Луганск и Луганская область, Владимир Зеленский
Вернуться к списку
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2020. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.