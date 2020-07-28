Зеленский создал еще одну военно-гражданскую администрацию в Луганской области

КИЕВ. 28 июля. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский создал военно-гражданскую администрацию в Северодонецке Луганской области. Соответствующий указ №297/2020 от 28 июля размещен на сайте Главы государства, передает УНН.

"Во исполнение Закона Украины "О военно-гражданских администрациях" постановляю образовать военно-гражданскую администрацию города Северодонецк Луганской области", - говорится в Указе.

Президент поручил также Командующему объединенных сил и главе Луганской областной государственной администрации осуществить в соответствии с Законом Украины "О военно-гражданских администрациях" мероприятия, связанные с образованием военно-гражданской администрации, указанной в статье 1 этого Указа.

Напомним, ранее Президент образовал военно-гражданскую администрацию в Лисичанске Луганской области.