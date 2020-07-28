Командир чеченских спецназовцев признал, что его сослуживец воевал на Донбассе

КИЕВ. 28 июля. УНН. Командир чеченского полка полиции спецназначения имени Ахмата Кадырова Замид Чалаев, приветствуя своего сослуживца, сообщил, что последний воевал на востоке Украины, передает УНН со ссылкой на Кавказскую службу "Радио Свобода" "Кавказ.Реалии".

Сообщается, что Чалаев разместил в соцсети Instagram фотографию сослуживца в звании лейтенанта. В комментариях у него спросили, откуда столько наград у мужчины на фото.

Командир полка ответил, что это награды за "службу в других странах" - в Украине, Ливии, Сирии и сепаратистском регионе Грузии - Южной Осетии.

В другом заметке, отвечая на комментарий "в Украине наших нет", Чалаев пишет, что "он был" (мужчина на фото - ред.).

Как отмечает служба, лидер Чечни Рамзан Кадыров ранее заявлял, что в Украине не воюют "чеченские батальоны", но признал присутствие чеченских "добровольцев" на стороне объявленных в Украине террористическими и поддерживаемыми Россией группировками "ДНР" и "ЛНР".

Напомним, ранее глава Чечни Рамзан Кадыров потребовал от Президента Украины Владимира Зеленского "подтвердить" принесенные им ранее извинения.