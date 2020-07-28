КСУ нужно ликвидировать через всеукраинский референдум - Саакашвили

КИЕВ. 28 июля. УНН. Украине не нужен Конституционный Суд и этот вопрос нужно вынести на референдум и создать конституционную палату в Верховном суде. Об этом сообщил в видеообращении глава исполнительного комитета реформ Михеил Саакашвили, передает УНН.

"Нам нужен маленький супер-суд, имена и фамилии судей которого будет знать вся страна. Которых будут тщательно подбирать и контролировать, и которые будут формировать судебную практику. Что касается Конституционного суда - он в нынешней форме вообще не нужен. Мы предлагаем вынести на референдум вопрос упразднения настоящего КСУ и создания Конституционной палаты в Верховном суде Украины", - сказал Саакашвили.

Напомним, по мнению Саакашвили, для того, чтобы улучшить доверие украинцев к судебной системе, нужно создать единый орган судебного контроля. В итоге - в Украине предлагают сократить количество судов с 764 до максимум 200.