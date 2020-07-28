Резников прокомментировал выход Кучмы с ТКГ

КИЕВ. 28 июля. УНН. Вице-премьер-министр Украины Алексей Резников во время онлайн-дискуссии “Minsk Process: gradual success or political deadlock” прокомментировал прекращение работы Леонида Кучмы в Трехсторонний контактной группе, передает корреспондент УНН.

"Уважаемый второй Президент Украины Леонид Кучма шесть лет занимается минским процессом, отдает свою душу, свою энергию, свои усилия, свое здоровье на этот процесс, а это не так просто. Леонид Данилович давно уже говорил с Президентом Зеленским о том, что он готов к определенной ротации", - сказал Резников.

По его словам, об этом официально сообщил Президент Зеленский на своем пресс-брифинге еще в мае.

"Сегодня я являюсь первым заместителем главы делегации, поэтому да, пока формально я буду определенное время управлять теми процессами, но я хочу обратить внимание что, давайте дождемся указа Президента Зеленского, потому что именно указом вносятся изменения в делегации. Поэтому до изменения указа Леонид Данилович остается главой украинской делегации, решением Президента Зеленского будет определен новый глава украинской делегации. Я бы хотел, чтобы это был так же уважаемый человек, известный в украинском обществе и мире, которого можно было назвать "Патриархом", для того, чтобы продемонстрировать, насколько серьезно Украина относится к минскому процессу", - отметил вице-премьер.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский выразил благодарность второму Президенту Украины Леониду Кучме за его работу во главе украинской делегации в Трехсторонней контактной группе (ТКГ).