Минэнерго выразило сожаление по поводу гибели горняка на шахте "Новодружеская"

КИЕВ. 28 июля. УНН. В понедельник, 27 июля, на УП "Шахта Новодружеская" ОАО "Лисичанскуголь" произошел несчастный случай с проходчиком участка подготовительных работ № 1 Прохорцевым Константином Валерьевичем, 1979 года рождения. Об этом сообщили в Минэнерго, передает УНН.

"Краткие обстоятельства несчастного случая: 27 июля в 15 часов 40 минут произошло внезапное обрушение фрагмента бетонного крепления с кровли выработки, в результате чего Константин Прохорцев получил политравму. До прибытия врачей пострадавший находился в медицинском пункте шахты без сознания, где ему предоставлялась первая медицинская помощь. Политравма оказалась несовместимой с жизнью, в 16 ч. 25 мин врачи констатировали смерть потерпевшего", - рассказали в ведомстве.

Территориальным органом Гоструда в Луганской области образована комиссия по специальному расследованию.

Министерство энергетики и лично Ольга Буславец выражают искренние соболезнования родственникам и близким горняка.