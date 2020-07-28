Шмыгаль заявил, что укрупнение районов не приведет к сокращению объектов социнфраструктуры

КИЕВ. 28 июля. УНН. Уменьшение количества районов Украины не приведет к сокращению объектов социальной инфраструктуры. Об этом премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил во вторник на брифинге во время рабочего визита в Полтавскую область, передает корреспондент УНН.

"Ничего закрываться не будет, все объекты социальной инфраструктуры будут находиться там, где находятся. Укрупнение районов - это лишь изменение административных границ и подчинения... Все остается на месте", - отметил Шмыгаль.

Он также добавил, что одной из целей правительства является приближение социальных услуг к людям.

Как сообщал УНН, ранее Верховная Рада "перекроила" районы, приняв в целом проект постановления о ликвидации и образовании районов. Проект постановления был внесен в Раду Кабинетом министров с учетом предложений профильного комитета ВР. Таким образом, меняется карта Украины, ведь с 490 районов остается 136.