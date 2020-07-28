Фонд соцстраха выплатил двум семьям умерших от COVID-19 медиков по 210 тыс. грн

КИЕВ. 28 июля. УНН. Фонд социального страхования Украины профинансировал единовременные пособия в размере 210 тыс. 200 грн членам семей двух медиков, умерших вследствие острого профессионального заболевания COVID-19. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу ФССУ.

"Фонд социального страхования Украины профинансировал единовременные пособия в размере 210 тысяч 200 гривен членам семей старшей медицинской сестры из Черновицкой области и врача-анестезиолога из Одесской области, умерших вследствие острого профессионального заболевания COVID-19. Страховые выплаты были перечислены сегодня, 28 июля, средства поступят на счета семей на протяжении нескольких банковских дней", - говорится в сообщении.

Указано, что на сегодня ФССУ профинансировал единовременные пособия по государственному социальному страхованию в размере 210 тыс. 200 грн для шести семей, чьи близкие умерли в результате инфицирования коронавирусом SARS-CoV-2 во время выполнения профессиональных обязанностей.

Напомним, Фонд социального страхования Украины утвердил формы заявлений на получение единовременной страховой помощи медицинским работникам, которым будет установлена инвалидность вследствие заболевания COVID-19, а также членам семей, родителям и иждивенцам в случае смерти медицинского работника.

Также напомним, Фонд соцстраха продолжает начислять суммы расходов на медико-социальные услуги.