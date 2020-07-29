В ЕС сделали заявление по поводу милитаризации Россией оккупированного Крыма

КИЕВ. 29 июля. УНН. Европейский Союз сделал заявление в связи с оккупацией Россией Крыма и последующей его милитаризацией и назвал это нарушением международного права, которое оказывает негативное влияние на безопасность Черноморского региона. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сайт ЕС.

"Постоянные усилия Российской Федерации, направленные против суверенитета и территориальной целостности Украины с последующими попытками насильственной интеграции незаконно аннексированного Крыма и Севастополя к России является нарушением международного права. Недавняя церемония закладки килей двух штурмовых кораблей в Керчи - это еще один четкий шаг в продолжающейся милитаризации полуострова, что имеет значительное негативное влияние на безопасность Черноморского региона", - сообщили в пресс-службе.

По словам спикеров, также беспокойство вызывают последние ограничения свободы передвижения граждан Украины на Крымский полуостров и из него.

"Доступ на материковую Украину и право на возвращение к месту жительства должны предоставляться безоговорочно и без требования российского паспорта. Европейский Союз продолжает надеяться, что Россия прекратит все нарушения международного права на Крымском полуострове. Европейский Союз непоколебим в своей поддержке независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины в пределах ее международно признанных границ", - говорится в заявлении пресс-секретарей.

Напомним, Украина обратилась к ООН из-за российского "военно-морского парада" в оккупированном Крыму.