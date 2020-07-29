КИЕВ. 29 июля. УНН. Украина и Кувейт договорились провести политические консультации для активизации двустороннего политического диалога. Об этом итогам встрече 28 июля заместитель министра иностранных дел Украины Василия Боднар с послом Государства Кувейт в Украине Рашидом Хамадом аль-Адвани информирует пресс-служба МИД Украины, передает УНН.

"Дипломаты договорились провести политические консультации по линии МИД двух стран в формате видеоконференции с целью определения первоочередных шагов для активизации двустороннего политического диалога", - информируют в пресс-службе.

Сообщается также, что во время беседы стороны отметили положительную динамику роста взаимного товарооборота на 53% за прошлый год и обсудили дальнейшие перспективы развития торгово-экономического сотрудничества.

"В этом контексте собеседники договорились содействовать подготовке заседания Межправительственной украинско-кувейтской комиссии по вопросам экономического, технического и торгового сотрудничества", - отмечают в министерстве.

Сообщается также, что посол Кувейта оценил решение Украины по либерализации визового режима для граждан Кувейта, подчеркнув, что этот шаг будет способствовать не только более тесному взаимодействию на политическую уровне, но значительно поощрит налаживания прямых деловых контактов, развитие туризма и культурного сотрудничества.

Напомним, Украина открыла безвиз для граждан из Австралии, Кувейта и Саудовской Аравии, согласно указу Президента Украины Владимира Зеленского, а также ожидает либерализации визовых процедур для граждан Украины.